Oberndorf a. N. "Nebenbuhler" mit Machete bedroht

Die Verhandlung begann mit 45-minutiger Verspätung. Der Angeklagte war nicht zum Termin erschienen. Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer ließ ihn von der Polizei zu Hause abholen und ins Gericht bringen. Weil er und seine Frau sich getrennt hätten, wohne er nur noch ab zu Hause und habe die Ladung nicht gesehen, erklärte der Vorgeführte dem Richter.

Die Beziehung der Eheleute spielt eine Rolle für die dem Angeklagten zur Last gelegten Taten. Er räumte sie vor Gericht übrigens allesamt ein.

Im April vergangenen Jahres war er bei einem Arbeitskollegen vorgefahren und hatte diesen auf dessen Grundstück in der Webertalstraße mit einer Machete und einem Messer bedroht. Immer wieder habe er in Richtung des Geschädigten ausgeholt. Dabei habe er ihn auf Russisch und auf Deutsch mit den übelsten Flüchen belegt und gerufen: "Ich bringe dich um." Erwischt habe ihn der Angreifer nicht, das Opfer sei den Hieben ausgewichen. Erst als der Vater des Bedrohten dazwischen gegangen sei, habe der Angreifer von ihm abgelassen, berichtet der Mann im Zeugenstand. Der Angeklagte stieg in sein Auto und fuhr weg.