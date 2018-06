Oberndorf a. N. Narrenzunft lädt zu gemeinsamem WM-Schauen ein

Oberndorf. Genau dies ist in und an der Werkstatt der Narrenzunft in der Austraße der Fall, heißt es in einer Mitteilung. Statt des Sommerfestes soll im Juni und Juli die Weltmeisterschaft im Vordergrund stehen. Gemeinsam mit der Firma Kabeltec, die für die technische Ausrüstung gesorgt hat, lädt die Narrenzunft nicht nur ihre Mitglieder und Freunde zu diesem Event ein, vielmehr ist jeder willkommen, der sich für WM-Fußball interessiert. Die Fernsehübertragungen der Spiele werden bei freiem Eintritt an eine Wand in der Werkhalle projiziert, sodass auch bei den Nachmittagsspielen eine ausgezeichnete Bildqualität garantiert ist. Übertragen werden alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft (17. Juni, 17 Uhr, Deutschland – Mexiko; 23. Juni, 20 Uhr, Deutschland – Schweden; 27. Juni, 16 Uhr Deutschland – Korea). Alle weiteren Termine werden später, abhängig vom Turnierverlauf, festgelegt und bekannt gegeben. Vor, während und nach der Übertragung der Spiele bewirtet der Elferrat die Gäste mit Getränken und roter Wurst vom Grill, deshalb ist auch der schattige "Biergarten" hinter der Werkhalle bestuhlt.