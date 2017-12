Oberndorf a. N. Nächste Kommunalwahl kommt bestimmt

In den vergangenen Wochen ist’s ruhig geworden an der kommunalen Front. Doch die Grabenkämpfe zwischen Gemeinderat und Verwaltungsspitze schwelten im Stillen weiter. In ihren Haushaltsreden nutzen jetzt alle drei Fraktionssprecher die Gunst der Stunde, um sich öffentlich mal so richtig Luft zu machen – mal mehr, mal weniger subtil.