Oberndorf a. N. Nachbarn wollen Rechtsweg beschreiten

Nachdem der Gemeinderat im September mit seinem mehrheitlich gefassten Beschluss zum Verkauf eines städtischen Grundstücks in der Kameralstraße den Weg für einen Neubau mit viel Glas und Flachdach freigemacht hatte, gingen zahlreiche Leserbriefe bei unserer Zeitung ein. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat nahm den Vorgang zum Anlass, die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats und eine Gestaltungssatzung zu beantragen. Interessierte Bürger sollten laut Antrag ihre Anregungen einbringen und an den Sitzungen eines Gestaltungsbeirat teilnehmen können.

"Passt nicht ins Ensemble"

Interessierte Bürger finden sich auch in der Nachbarschaft des aktuellen Bauvorhabens in der "Pfalz". Luftlinie nicht mal 100 Meter entfernt wohnt die Familie Schmider in der Pfalzstraße. Von ihrem Haus würde sie auf das geplante Objekt blicken. "Sollte das Bauvorhaben in der jetzt geplanten Form durchgehen, werden wir Widerspruch einlegen", sagt Andi Schmider im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Grundsätzlich fände sie es "bombig", wenn an die Stelle etwas entstünde, das attraktiven Wohnraum in der Oberstadt schaffe. Der unlängst im Gemeinderat vorgestellte Flachdachbau allerdings passt ihrer Meinung nach nicht in das Ensemble zwischen "i-Dipfele" und ehemaligem Kameralamt. Sollte ein Widerspruch gegen ein Baugesucht ablehnt werden, so will Andi Schmider Rechtsmittel einlegen. Man habe dieses Vorgehen im Familienrat besprochen und sei sich einig, betont sie.