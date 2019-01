Oberndorf a. N. Nach Silvester mit dem "Müllmobil" unterwegs

Oberndorf-Aistaig (ab). Rund 40 Kilogramm Silvestermüll ­– vorwiegend abgebrannte Raketen, Böller sowie Verpackungen aus Pappe und Plastik – haben Ronja (10), Silas (9), Timo (11) und Julia (9) am Neujahrstag in Aistaig zusammengetragen. Mit ihrem "Müllmobil", das ihnen Ronjas und Silas‘ Vater im vergangenen Jahr gebaut hatte, sammelten sie den Unrat ein und sortierten ihn anschließend "fast den ganzen Nachmittag lang", wie Silas erzählt, um den Müll schließlich in den eigenen Abfalltonnen und denjenigen der hilfsbereiten Nachbarn zu entsorgen.