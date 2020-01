Oberndorf a. N. Nach Schlägerei in Lokal: Brüder verurteilt

Ganz anders stellte sich die Aussage des Opfers dar. Er habe kein Lokalverbot gehabt, habe aber bei seinem Besuch in der Tatnacht kein Bier mehr ausgeschenkt bekommen. Schließlich habe er mit einem ehemaligen Arbeitskollegen die Wirtschaft verlassen. Draußen hätten sich die Angeklagten jedoch vor ihm aufgebaut und ihm Schläge angedroht. Und obgleich er im selben Gebäude, in dem auch das Lokal ist, wohnt, habe er befürchtet, auf dem Nachhausweg angegriffen zu werden. Deshalb sei er aus "Eigenschutz" wieder in die Gaststätte gegangen, wo es dann zur Schlägerei kam.

Ein andere Gast erklärte indes, er habe den später Zusammengeschlagenen nach draußen gebracht und ihn davor gewarnt, wieder hinein zu gehen. Den Geschädigten nannte er einen "sehr anstrengenden Menschen", der unter Alkoholeinfluss extrem aggressiv werde. Diese Aussage deckte sich mit der anderer Zeugen im Prozessverlauf. Der 36-Jährige pöble, beleidige und drohe sogar damit, das Haus anzuzünden.

Ermittlung wegen Falschaussage

Ärger handelte sich der Gastwirt ein, der bei seiner Vernehmung durch die Polizei zunächst gesagt hatte, er kenne die beiden Angeklagten gar nicht. Gegen ihn wird nun wegen Strafvereitlung ermittelt. Ein zweites Verfahren wegen Falschaussage vor Gericht wäre fast noch dazu gekommen, als der Wirt zu Beginn seine Befragung durch Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer erklärte, er habe keine Schläge gesehen. Der Richter mahnte ihn mehrfach an, bei der Wahrheit zu bleiben und nicht aus Sorge, weil er die beiden Täter quasi angestiftet hatte, die Unwahrheit zu sagen. Schließlich lenkte der Gastronom ein.

Gegen den Geschädigte hingegen wird jetzt wegen Falschaussage ermittelt. Er habe vor dem Lokal eine Polizeistreife angehalten und um Hilfe gebeten. Die Beamte seien einfach weitergefahren, so dass er mit einem Taxt ins Krankenhaus fahren musste. Eine Polizistin sagte hingegen aus, die Begleiter des Mannes hätten gesagt, man brauche keine Polizei. Als die Beamten später in der Nacht ins Krankenhaus kamen, ergab ein Alkoholtest 2,3 Promille.

Richter Heuer entsprach dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß von sieben Monaten - ausgesetzt auf Bewährung. Strafmildernd seien die Geständnisse und die Reue der Angeklagten sowie die vorausgegangenen Provokationen zu werten. Selbstjustiz gehe allerdings in einem Rechtsstaat nicht. Man hätte die Polizei rufen müssen, nahm Heuer auch den Wirt in die Verantwortung.