Oberndorf a. N. Nach Hangrutsch: Kein akuter Handlungsbedarf

Bis Ende Oktober, so Laube weiter, sei das Baugrundgutachten zugesagt. Es werde angestrebt, die Arbeiten zur Hangsicherung über den Winter auszuschreiben und im Frühjahr 2019 damit zu beginnen. Der Schadensbereich werde regelmäßig von der Straßenmeisterei überprüft.

In einer weiteren E-Mail, die Bürgermeister Acker unserer Zeitung am gestrigen Mittwoch weiterleitete, erklärt das Straßenbauamt, der Luftschutzstollen sei ohne größere Belange. Hohlräume dieser Größe und noch wesentlich größer gebe es flächendeckend in Baden-Württemberg – oft würden diese als ausgelaugte Gipskeuper bezeichnet.

Dem Schwarzwälder Boten wurde derweil von einem Oberndorfer Privatmann ein Plan aus dem Jahr 1944 vorgelegt. Darauf ist direkt neben dem König-Wilhelm-Stollen noch ein weiterer, etwas kleinerer in Richtung Brühlstraße verzeichnet.

Die Hausbesitzer, die zur Sitzung in den Ratssaal gekommen waren, stellte die Antwort des RP in keine Weise zufrieden. Sie fragen sich nun mit Galgenhumor, ob sie bei Regenwetter den Hang womöglich mit Schirmen schützen sollen, um weitere Schäden an ihren Grundstücken zu verhindern.