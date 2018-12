Oberndorf a. N. Nach dem Resümieren und Diskutieren kommt das Feiern

O berndorf-Boll. "Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben" – dieses Zitat von Wilhelm von Humboldt legte Ortsvorsteher Wolfgang Schittenhelm seinem Willkommen an die Gäste im evangelischen Gemeindehaus zugrunde. Wer dabei war, hatte in unterschiedlichster Formation und Zielsetzung und eben stets im zwischenmenschlichem Miteinander am "Mehrwert" des Boller Stadtteils gearbeitet. Ein schöner Brauch ist auch der Ständerling, mit dem man das Geleistete feiert und in die Gespräche findet, resümiert und diskutiert.