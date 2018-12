Oberndorf a. N. Musiker feilen an Ausdruckskraft und Präsentation

Gleich drei Dozenten und Dirigenten waren anwesend, um an der Ausdruckskraft und Präsentation der Titel zu feilen. Der Bochinger Dirigent Thomas Zacharias nahm sich der Holzbläser, Rainer Kopf der Schlagzeuger und Alexander Kalinin der Blechbläser an. In dichten, konzentrierten Übungseinheiten wurden so die Weichen gestellt, dass die "Reise durch Europa" – das Motto der Vortragsreihe des Gastgebers – zu einer musikalischen Genießer-Tour wird. Premiere feiert die neue Jugendband, die sich während des vergangenen Jahres aus den "Beginners" konstituiert hat und nun als "Youngsters" unter der Leitung des jungen Dirigenten Max-Heiner Birk auftritt.

Den Bogen über eine breit gefächerte musikalische Vielfalt wird die Musikkapelle aus Irslingen spannen, indem sie in die unendlichen Weiten Afrikas entführt. Zwei Kontinente, die unterschiedlicher nicht sein können, in der Musik zur Einheit gebunden, das verspricht einen interessanten Abend, der am 8. Dezember um 19.30 Uhr eröffnet wird.

An diesem Abend wird die Vorsitzende des MVB, Karin Dengler, zahlreiche Ehrungen aussprechen an aktive Musikanten und an Menschen, die den Verein fördern und maßgeblichen Anteil haben am aktuellen Stellenwert und Erscheinungsbild des Bochinger Musikvereins.