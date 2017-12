"Akustik-Klänge Made in Oberndorf" erlebten die Besucher am Freitagabend im Sportheim des SC Lindenhof. Mit "Jack & Bob" (Bild), "Maison Finley", "Das Tomatenhaus" sowie "Bebo-Music" gaben sich dort zwei Tage vor Heiligabend vier bekannte Formationen der Oberndorfer Musikszene die Klinke in die Hand, um die zahlreichen Gäste zu unterhalten. Mit handgemachter Musik in vielen Stilrichtungen begeisterten sie ihr Publikum. Foto: Wagner