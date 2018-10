Oberndorf a. N. Münzen erzählen Geschichte

Oberndorf. Beim ersten Buch dreht es sich um die zweite, verbesserte Auflage des Ergänzungsbandes zum Werk "Münzen und antike Mythologie – Reise in ein fernes Land", das in zwei Bänden in Oberndorf erschienen ist, und in den bedeutendsten Bibliotheken der Welt eingesehen werden kann. Er hat diesem Werk ein Wort von Gottfried Benn aus dessen "Roman des Phänotyps" vorangestellt: "Aber Jahrtausende leben in unseren Seelen, Verlorenes, Schweigendes, Staub..."

In diesem Band sind die Münzen die Ausgangspunkte zu Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Mythologie und vielem mehr. Hier werden Themen, die auftauchen, aber nicht direkt mit der Mythologie verbunden sind, in Exkursen bearbeitet.

So wird beispielsweise die Episode, dargestellt auf einer Münze, in der Odysseus heimkehrt, und nur von seinem Hund erkannte wird, ausführlich besprochen. Ebenso Thema eines Exkurses ist der Aufenthalt Odysseus’ im Land der Phaiaken. In vielen Einzelheiten stimmt die Beschreibung dieses Landes in der Odyssee mit der überein, die später Platon in seinem Werk über das sagenhafte Atlantis gibt. Hat Platon einfach Homer zitiert oder gibt es eine dritte Quelle, die heute verloren ist?