Oberndorf a. N. Mülltonnen werden seit Monaten zu spät geleert

"Mein Geduldsfaden ist gerissen", hat Müller in einer Mail an das Landratsamt und das Müllabfuhrunternehmen Alba klargestellt. Mehrere Male hat er schon darauf aufmerksam gemacht, dass seine Tonnen nicht rechtzeitig geleert wurden. Dabei ärgert der Bürger sich nicht etwa über ein paar Stunden Verspätung – die Odyssee zieht sich stets über mehrere Tage.

So sollte beispielsweise am 21. November der Restmüll, am 20. November der Biomüll geholt werden. Am 25. November standen die Tonnen laut Müller immer noch gefüllt an der Straße. Erst am 26. wurde geleert. "Jubel und Trubel in der Scheffelstraße", so Müllers zynischer Kommentar dazu.

Das Versäumnis war offenbar kein Einzelfall. Der Oberndorfer hat die Fälle dokumentiert. Ein kleiner Stapel ist dabei zusammengekommen. Mehrmals blieb die Tonne bis zu fünf Tage nach dem geplanten Leerungstermin voll. Telefonische Mahnungen hätten nicht zum Erfolg geführt, teilt Müller dem Schwarzwälder Boten mit.