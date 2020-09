Oberndorf a. N. Müllablagerung und kranke Bäume

Ebenfalls ging es um Fragen der Verkehrssicherheit. Das Geschwindigkeitsmessgerät war außerplanmäßig acht Wochen in Hochmössingen im Einsatz und soll ab der kommenden Woche ebenfalls für acht Wochen in Beffendorf angebracht werden. Der Ortsvorsteher stellte fest, dass die Beleuchtung des Zebrastreifens an der Schramberger Straße nicht funktioniert, zwischenzeitlich wurde der Fehler behoben.

Auch müssen zwei Parkplätze beim Kindergarten erneuert werden. Ortschaftsrat Benz regte an, im Zuge dessen zwei Parkplätze hinter dem Farrenstall für Einsatzkräfte der Feuerwehr einzurichten. Diese seien im Plan eingezeichnet, die Zufahrt aber müsse man besonders kennzeichnen, damit diese bei Veranstaltungen nicht zugeparkt werde.

Immer wieder Thema in der letzten Zeit waren wilde Müllablagerungen. So wurde, wie berichtet, an der Erddeponie Grüngut entsorgt, beim Eichwald konnte man Laminatreste finden und im Wald am Geigenberg wurden zehn Fünfliterkanister mit unbekanntem Inhalt gefunden. Aktuell beschäftigt sich das Landratsamt mit einer Lastwagenladung Dreck, Beton und Asphaltresten, die an der Erddeponie abgekippt wurden. Beim Ortstermin mit der Stadt kam die Rekultivierung der Erddeponie zur Sprache. Es sei vielleicht eine Chance, solche Ablagerungen in Zukunft zu verhindern.

Förster informiert über kranke Bäume

Im neuen Baugebiet Breite gab es eine Unterschriftenliste wegen einer Sickerfläche. Diese sei ein Gefahrenpotenzial für Kinder. Das Bauamt hat dem Bau eines Zaunes zugesagt. Ebenfalls, so die Anwohner, sei die Ausfahrt aus dem Baugebiet sehr unübersichtlich, da die Kinder nicht gesehen werden.

Ortsvorsteher Lauble berichtete über verschiedene Asphaltarbeiten, die durchgeführt wurden und teilte mit, dass der stark beschädigte Radweg in Richtung Winzeln demnächst bearbeitet wird.

Der Förster informierte bei einem Ortstermin über kranke und dürre Bäume am Straßenrand beim Eichwald. Hier werden demnächst Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchgeführt.

Das Nabu Team sagte seine Hilfe beim Aufstellen eines Infoschildes am Biotop Stellenrain zu. Besucher seien erwünscht, allerdings sollen keine Ruhebänke für einen längeren Aufenthalt aufgestellt werden.