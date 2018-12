Oberndorf a. N. Modern, gemütlich, passend

Oberndorf. Das dürfte den Schülern des Gymnasiums am Rosenberg gefallen: Vor Kurzem kamen die neuen Möbel für das Schülercafé an. Im März waren den Schülern an genau diesem Ort die Umbaupläne für die Pausenhalle und das Schülercafé erklärt worden.

Das gab den jungen Oberndorfern die Möglichkeit, ihre Gestaltungswünsche zu äußern. Dabei wurde unter anderem die Farbe des Bodens bestimmt. Eingangsbereich und Schülercafé sollten aufeinander abgestimmt werden, so der Wunsch.

Diskussionen hatte es um das Thema Nutzung gegeben. Während die einen sich einen Arbeitsbereich gewünscht hatten, in dem sie in Ruhe Hausaufgaben machen können, wollten die anderen gemütliche Sofas für eine Auszeit.