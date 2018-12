Oberndorf a. N. "Miteinander hat uns immer geprägt"

Oberndorf. Positiv sowohl für die Bevölkerung, als auch die Angestellten war die Botschaft des SRH-Geschäftsführers. Das ablaufende Jahr sei wieder ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Jahr gewesen und deshalb habe man auch genügend Anlass, um diese positive Jahresbilanz gemeinsam zu feiern, so Harald Glatthaar. 6260 stationäre Patienten seien behandelt worden, zusätzlich werde man 12 000 ambulante Behandlungen am Ende zählen. Derzeit beschäftige man 305 Mitarbeiter, was den höchsten Personalstand darstelle, den man je gehabt habe, führte Glatthaar weiter aus.

Danke zu sagen, nahm beim Geschäftsführer wieder einen großen Raum in seiner Ansprache ein. Es war ihm ein persönliches Anliegen, allen, die in irgendeiner Weise an diesem Erfolg beteiligt gewesen waren, seinen ehrlich gemeinten Dank auszusprechen. Er appellierte an die Mitarbeiter, so weiterzumachen wie bisher: "Gerade auch das Miteinander hat uns immer besonders geprägt. Ich hoffe und wünsche, dass dies auch weiterhin so bleibt, denn nur gemeinsam sind wir wirklich ein starkes Team."

