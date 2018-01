Oberndorf a. N. Mit Lebensfreude und Emotionen

Traditionelle Gospels und Spirituals wurden von York Sommer in modernem Sound neu arrangiert. In den Eigenkompositionen erklangen Elemente von Blues, Latin, Pop und Hip-Hop.

Bereits der singende Einzug des 20-köpfigen Gospelchors ("Gospelicious Prelude") beeindruckte die Besucher. Nach den Anfangstakten, die sich wie ein Hymnus anhörten, kam der krasse Wechsel: Funkige Riffs des Bassgitarristen Reif kündigten den Break an. Die Sänger zwischen 16 und 26 Jahren bewegten sich plötzlich in choreographische einstudierten Schritten und Bewegungen im Altarraum hin und her. Schlagzeuger Alexander Neher sorgte für den rockigen und groovenden Rhythmus. Und schon klatschten die Zuhörer kräftig in die Hände.

Für ruhige und nachdenkliche Momente sorgten bei diesem Konzert gefühlvolle Balladen, die von erstklassigen Solistinnen vorgetragen wurden.

Beeindruckend waren auch das an die Musik von Georg-Friedrich Händel angelehnte "Joy to the World" mit der Solistin Carmina Charles sowie der von York Sommer vertonte Text des deutschen Mathematikers, Astronomen und evangelischen Theologen Johannes Keppler unter dem Titel "Und du meine Seele". Andreas Jenter glänzte hierbei als Solist.

Auch der mit den Besuchern gemeinsam gesungene dreistimmige Kanon, bei dem sich die Chormitglieder in der Klosterkirche verteilten, zählte zu den Höhepunkten.

Die Moderation übernahm Dirigent Sommer. Matti Münch (Saxofon) komplettierte die professionelle vierköpfige Band.