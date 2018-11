Oberndorf a. N. Mit Geld und Tat unterstützt

Des Weiteren zitierte Kunz den inzwischen verstorbenen ehemaligen Schulleiter Rainer Schmid, der bei der Gründung die Aufgabe des Fördervereins folgendermaßen definiert hatte: "Es ist ein Akt der Solidarität, wenn die, die etwas mehr haben, denen helfen, die nicht so viel haben." So war das vorrangige Ziel des Fördervereins zunächst die Unterstützung von Schülern aus finanziell schwächeren Familien sowie die Ermöglichung von Bildungsprojekten am Gymnasium wie dem Amerikaaustausch oder der Finanzierung von Musikinstrumenten. Doch bald zeichnete sich ab, dass der Verein das Gymnasium nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Schulleben leisten wollte. Zahlreiche Veranstaltungen wurden daher vom Förderverein initiiert, und er hat einen wesentlichen Anteil daran, dass es an den Oberndorfer Schulen inzwischen eine Stelle für die Schulsozialarbeit gibt. Mit großem Engagement hat sich der Förderverein für das Schülercafé am Gymnasium engagiert, das inzwischen gar nicht mehr aus dem Schulleben wegzudenken ist.