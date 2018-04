Oberndorf a. N. Mit "Edgar" durch den Konzertabend

Nach dem einleitenden Moderato, erzählte Stefanie Rahm, sei der junge Edgar im Träumen in Ungarn gelandet. Dies war der Übergang zu "Serenade" von Ferenc Farkas. Das Allegro beginnt fröhlich. Doch es klingt immer wieder etwas ungewohnt, da Ferenc Farkas die ungarische Volksmusik gründlich gekannt, sie aber auf Grundlage der Zwölfton-Musik wesentlich erweitert hat.

Auf der angekündigten Reise durch Europa machte sich der kleine Edgar auf nach London und in Madame Tussauds’ Kabinett. Wie schön war das Zusammenspiel des tiefen Holzes mit Flöte und Oboe. Es schien, als würde die Klarinette manches Mal ein begeistertes "Schau mal" einwerfen.

Hier erklärte nun Hannah Liebler, dass Edward auch den Komponisten Gustav Holst in London gefunden habe, der durch seine Orchestersuite "The Planets" bekannt wurde. Ein Ziel Gustav Holsts sei es gewesen, alte Musikformen wieder aufleben zu lassen. Dies wurde im dritten und vierten Satz des hier gespielten Quintetts in As-Dur "Minuet" und "Air and Variations" deutlich hörbar.

Das "Minuet" wurde als klarer Tanzsatz gestaltet. Sehr kunstvolle Musik, die alte Formen aufnimmt und sie ins beginnende 20. Jahrhundert transponiert, bot "Air". Das Horn (Maria Wanner) und das Fagott als musikalisches Gerüst (Stefanie Rahm) boten den hohen Holzinstrumenten viel Spielraum für die Melodien.

Das Ende der Pause wurde nicht durch den üblichen Gong angezeigt, sondern durch Maria Wanners Hornsolo, dem Beginn des "Jägerchores" aus "Der Feischütz" von Carl Maria von Weber.

Nun spann Stefanie Rahm die Geschichte des nunmehr erwachsenen Edward fort. Der Satz "Somniferous" (ungefähr: Tagtraum) versetzt ihn nach Prag, ins ausgehende 18. Jahrhundert, wo er Franz Anton Rosetti (Rössler) begegnet. Rosetti war, so die Erzählerin, zeitweise höher anerkannt als sein absoluter Zeitgenosse Wolfgang Amadeus Mozart. Das Allegro aus Rosettis Quintett in Es-Dur entführte in die vorrevolutionäre Zeit des Spätrokoko. In diesem wunderbaren Zusammenspiel wurde deutlich, dass dieser Komponist ernsthafter Konkurrent Mozarts sein konnte.

Im Andante konnte man dem Würzburger Holzbläserquintett eine gewisse klangliche Keckheit nicht abstreiten. Auch schnelle Läufe zwischen Fagott und Klarinette kamen nicht verschwommen, sondern schattengleich und klar.

Nun machte sich, so Rahm, Edgar noch einmal auf Reisen, und zwar nach Spanien – im Flugzeug. Es ging nicht gut, und so erklangen die zwei letzten Teile der "Promenades", der sechste mit dem bezeichnenden Titel "Hell and Tommy" (So ein Mist). In Spanien angekommen, ist Edgar im Tagtraum von einer Frau fasziniert; doch sie entkommt ihm, so die Fagottistin.

Die Carmen-Suite von Georges Bizet stand am Ende dieses Konzerts. Das Würzburger Holzbläserquintett nahm das Publikum mit in die glutvolle Musik dieser Oper. Das "En garde Toréador", das schicksalsschwere Torerolied, war ein Höhepunkt eines großen Holzbläserkonzertes.

Riesenapplaus brandete nach dieser Leistung auf. Die "Rumba" aus "Five easy dances" des Ungarn Denes Agay beschloss als letzte der Zugaben diesen Abend herrlicher Musik, an dem auch Werke weniger bekannter Komponisten erklangen.