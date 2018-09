Oberndorf a. N. Meilenstein auf dem Weg zur E-Akte

Annähernd sieben Tonnen Papier holte der Lastwagen der Firma Frankenraster aus dem schwäbischen Buchdorf, die sich auf die Digitalisierung von Akten spezialisiert hat, auf dem Oberndorfer Rathaus ab, um sie zu entheften, zu scannen und maßstabsgerecht auf einen verschlüsselten Datenträger zu bannen. Anschließend wurden die Daten in das bereits seit 2014 eingeführte Dokumentenmanagementsystem importiert. In diesem von der EDV-Abteilung speziell angepassten revisionssicheren Ablagesystem steht dem Sachbearbeiter künftig jede Bauakte innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung. Allerdings musste der Stadtkämmerer für diesen Komfort tief in das Stadtsäckel greifen. Mit Kosten in Höhe von 107 000 Euro lag die Realisierung des Projekts aber immer noch 40 000 Euro unterhalb des Angebotspreises. Gut angelegtes Geld allerdings, hat man doch diesen wichtigen Schritt in die digitale Zukunft gemacht.