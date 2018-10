Oberndorf a. N. Mehr Verkehr nach Fertigstellung des "Mutschlerkreisels"

Für Altoberndorf bestehe nach dem derzeitigen Stand kein Handlungsbedarf, man sei aber mit den Werten nur knapp darunter, teilte Lübke dem Gremium mit. Allerdings habe man sich entschlossen, bei der Erstellung des Plans bereits jetzt das erhöhte Verkehrsaufkommen nach Fertigstellung des sogenannten "Mutschlerkreisels" zu berücksichtigen.

Deshalb habe man in den Maßnahmenkatalog mit aufgenommen, die Höchstgeschwindigkeit sowohl in der Altdorfstraße als auch in der Unteren Straße auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Dadurch werde eine Verringerung um 2,5 Dezibel (dB) erreicht, was eine Halbierung der Lautstärke des Verkehrslärms bedeute.

Bei der Diskussion kam auch die anstehende Sperrung der Rosenfelder Straße in Richtung Autobahn zur Sprache. Dies würde eine zusätzliche Verkehrsbelastung für Altoberndorf bedeuten, war aus den Reihen der Räte zu hören. Michael Lübke räumte ein, dass eine solch kurzfristige Maßnahme nicht in den Lärmaktionsplan integriert werden könne. Es sei geplant, diesen alle fünf Jahre zu aktualisieren. Das Gremium stimmte dem Entwurf des Maßnahmenkatalogs zum Lärmaktionsplan einhellig zu und ging dabei davon aus, dass er nach Fertigstellung des "Mutschlerkreises" wieder aktualisiert wird.