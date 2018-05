Oberndorf a. N. Mehr Ordnung auf dem Friedhof

Bei einem Vorort-Termin mit der Stadtgärtnerin Silvia Franke und Irene Heim von der Friedhofsverwaltung hatte Ortsvorsteher Roland Lauble bereits verschiedene, allgemeine Dinge angesprochen. So wird beispielsweise immer wieder übriggebliebene Erde in die Hecken geworfen, anstatt diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Hier will man Abhilfe schaffen, indem man eine Box aufstellt in der die Erde bis zur Abholung aufbewahrt wird. Auch der rote Sand für die Wege, der im Eingangsbereich liegt, ist dem Ortschaftsrat ein Dorn im Auge. Auch diesen will man in einer Box unterbringen, oder mit einer Einfassung versehen, um den Friedhofsbesuchern ein ordentliches Bild zu bieten.

Eine Möglichkeit, auf dem Friedhof Humus für die Grabpflege bereitzustellen, sieht die Stadtgärtnerin nicht. Dies sei auch auf den anderen städtischen Friedhöfen nicht vorgesehen. Die Absenkung des Geländes im vorderen Bereich des Friedhofs war ebenfalls Thema. Hier wurde aus den Reihen des Ortschaftsrates vorgeschlagen, den abgetragenen Humus vom neuen Baugebiet "Breite" zu verwenden, falls man das Gelände angleichen wolle. Letztendlich einigte man sich darauf. einen Außentermin zu vereinbaren. um zusammen mit den zuständigen Personen der Verwaltung die weitere Friedhofplanung anzugehen.

Zwischenzeitlich hat die Ortschaftsverwaltung Angebote ein Geschwindigkeitsmessgerät erhalten. Dieses will man (zusammen mit Hochmössingen) zusätzlich zu dem bereits von der Stadt eingesetzten Gerät beschaffen. Der Ortschaftsrat beschloss einstimmig den Kauf einer Anzeigetafel zum Preis von 3200 Euro.