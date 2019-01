Oberndorf a. N. "Mehr Kultur kann man nicht bieten"

Ein musikalischer Höhepunkt war die Aufführung der "Missa Brevis in C" von Wolfgang Amadeus Mozart in der Kirche St. Franziskus, so die Schriftführerin. Fast schon schicksalhaft sei für das Orchester gewesen, dass das Jahrskonzert wegen Erkrankungen zu vieler Spieler abgesagt werden musste. Stand doch ein Cellokonzert von Luigi Boccherini mit Jonathan Nestler als Solist auf dem Programm.

Die letzte Veranstaltung des Jahres war die musikalische Umrahmung der Weihnachtsfeier im SRH-Krankenhaus. Diesmal wurde das Weihnachtsliederspiel in die Zimmer übertragen.

Dirigent Peter Hirsch meinte, er sei nicht traurig, dass es 2018 weniger Auftritte gegeben habe als in den Vorjahren, obgleich er gern häufiger als zweimal gespielt hätte. Da mit Cornelia Gießibl eine neue Geigerin gefunden werden konnte, habe sich die Personallage etwas entspannt. Auch durch Umbesetzungen habe man mehr Spielraum bekommen.

Zum ausgefallenen Jahreskonzert meinte der Dirigent, man habe die "Notbremse" ziehen müssen. Das Konzert werde neu terminiert. Eine Neuerung sei, dass das Jahreskonzert künftig um 17 Uhr beginne. 2019 müsse man "nur" für die Matinée am 7. Juli proben. Für das neue Programm habe man die Komponisten Tomaso Albinoni, Béla Bartók, Johann Stamitz und Joseph Haydn ins Auge gefasst.

Peter Hirsch dankte allen für ihre Geduld und Leistungsbereitschaft. Ein besonderer Dank ging an Angelika Brucker für das Verwalten der Noten und Werner Baltenhofer für den Saaldienst.

Kassierer Gerhard Daniels gab über "das geringe Vermögen des Vereins" lückenlos Auskunft. Vor allem durch den Ausfall des Jahreskonzertes musste ein Minus hingenommen werden. Kassenprüfer Arnold Schmalz fand die Kasse übersichtlich und korrekt geführt.

Abschied von Heinzel

Die turnusmäßigen Neuwahlen unter der Leitung von Kopf waren gut vorbereitet. Als Nachfolgerin von Werner Heinzel im Amt des Vorsitzenden kandidierte Ulrike Daniels, die einstimmig gewählt wurde. Magdalene Lerch ist nun ihre Stellvertreterin, Daniela Laug neue Schriftführerin. Die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Gerhard Daniels. Kassenprüfer wird weiterhin Arnold Schmalz sein.

Nach den Wahlen dankte Ulrike Daniels Werner Heinzel dafür, 20 Jahre lang das Amt des Vorsitzenden ausgeübt zu haben. "Die Arbeit war dir eine Herzensangelegenheit", so die neue Vereinsvorsitzende. Seit zwölf Jahren war Gudrun Hilcker Schriftführerin gewesen – "zuverlässig und auch mit Freude", wie Ulrike Daniels sagte. Wenn sie jetzt auch aus ihrem Amt ausscheide, am Kontrabass bleibe sie dem Collegium Musicum erhalten.

Arnold Schmalz dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern und wies darauf hin, dass Werner Heinzel mit 56 aktiven Jahren zu den "Vätern des Collegium" gehöre.

Unter Verschiedenes wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht ein Zusammenkommen alle 14 Tage ausreichen würde. Ohne Polemik wurde das Für und Wider abgewogen. Schließlich war man sich einig, dass das Zusammenkommen alle acht Tage für die Abstimmung untereinander wichtig sei. Das könne durch das intensive Üben zu Hause nicht ersetzt werden.