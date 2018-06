Oberndorf a. N. Mehr Angebote für pflegende Angehörige

Im Kreis von ebenfalls Betroffenen werden Erfahrungen ausgetauscht, die sich aus einer Pflegesituation ergeben können. Die begleitenden Fachkräfte geben dabei hilfreiche Impulse, die den Pflegealltag erleichtern, heißt es in einer Mitteilung.

Dieses Angebot der Beratungsstelle wird nun erweitert. Pflegende Angehörige aus Fluorn-Winzeln und Epfendorf erhalten jetzt auch die Möglichkeit, diese Beratung einmal im Monat in den jeweiligen Gemeinden in Anspruch nehmen. in Oberndorf: Mittwoch, in der Tagespflege Haus Raphael von 16 bis 18 Uhr. in Fluorn-Winzeln: Dienstag, im Rathaus Winzeln von 16 bis 18 Uhr. in Epfendorf: Mittwoch, in den Räumen der Sozialstation von 16 bis 18 Uhr.

Die genauen Termine können unter Telefon 07423/950 95 44 erfragt werden.