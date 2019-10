Oberndorf a. N. Mauser-Werke bauen Stellen ab

Am Standort Oberndorf sind 155 Mitarbeiter beschäftigt

Damit einher gehe die Notwendigkeit, Mitarbeiter-Kapazitäten und Kosten an ein dauerhaft geringeres Geschäftsvolumen anzupassen um ein nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. Das Unternehmen arbeite daran, die Umstellung für alle von dieser Geschäftsentscheidung betroffenen Mitarbeiter so transparent wie möglich und in Abstimmung mit der Belegschaftsvertretung zu gestalten. Die Anpassung erfolge wo immer möglich über natürliche Abgänge und Nicht-Nachbesetzungen freiwerdender Stellen, für nicht vermeidbare Kündigungen soll ein Sozialplan erarbeitet werden. Eine Zahl nennt das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung nicht. Zunächst gehe man in Verhandlungen mit den Gewerkschaften und dem Betriebsrat. Derzeit sind am Standort Oberndorf 155 Mitarbeiter beschäftigt. Sie wurden heute vormittag in einer Betriebsversammlung über die geplanten Maßnahmen informiert.

"Zeitgleich werden auch Maßnahmen zur Reduktion der Material- und Sachkosten sowie zur Verbesserung interner Abläufe gesetzt", heißt es weiter. Diese sollen dem Unternehmen ermöglichen, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern und den Anforderungen der Kunden auch weiterhin effizient und effektiv nachzukommen. Die Geschäftskontinuität werde während des gesamten Prozesses sichergestellt - Qualität und Service werden durch die Umsetzung des Programms keinesfalls beeinträchtigt, betont das Unternehmen.

Firmeninfo: Die" KRAUSE + MAUSER - Gruppe" ist Spezialist für Entwicklung und Herstellung von Werkzeugmaschinen und industriellen Anlagen, die vor allem von der Automobilindustrie und deren Zulieferern eingesetzt werden. Das Leistungsspektrum reicht von der Lieferung einzelner Maschinen bis zu kompletten Turn-Key Fertigungsanlagen. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Anlagenumbauten, Wartung, Service und die spezifische Problemlösungskompetenz des Technologiezentrums angeboten. Die besondere Stärke des Unternehmens liegt in der hohen Produktivität und der außergewöhnlichen Genauigkeit, der auf den Anlagen produzierten Werkstücke: "Wir spalten das Tausendstel eines Millimeters."