Oberndorf a. N. Masterplan sieht zentrale Mensa vor

Oberndorf. Wolf Krämer-Mandeau, Bernd Kunz und Christoph von Winterfeld vom Büro "biregio" aus Bonn stellten am Dienstag im Gemeinderat ihre Schulentwicklungsplanung vor. Krämer-Mandeau betonte, es handle sich dabei nicht um Vorschläge, "die man mal machen könnte", sondern um solche, die mit den Schulen abgestimmt und mit Kosten hinterlegt seien.

Quintessenz des umfangreichen Vortrags war, den Campus Oberndorf mit einem Herzstück in Form einer gemeinsamen Mensa im Gebäude der Realschule zu versehen, die von allen Schülern des Oberstadtstandorts genutzt werden soll. Zudem ergäben sich durch die Umnutzung verschiedener Räume in allen Gebäuden neue Möglichkeiten. Synergieeffekt sollen genutzt werden. Ein gemeinsames Betreuungsangebot etwa nutze dem Schulstandort Oberndorf und werte ihn auf, betonte Kulturamtsleiter Hans-Joachim Ahner. Er und die Planer lobten die konstruktiven Gespräche mit allen Schulleitungen, die so nicht selbstverständlich seien.

Ahner nannte die Konzeption einen Masterplan, über dessen Umsetzung es im Gremium zu diskutieren gelte – Punkt für Punkt. Die Planer nannten als Zeitschiene eine komplette Umsetzung bis im Jahr 2022.