Oberndorf a. N. "Manege frei" für den Kinderzirkus Konfetti

Um die Motivation zu halten, Grenzen auszuloten, Neugierde zu befriedigen und dem Spaßfaktor Priorität einzuräumen, wurde das Angebot permanent erweitert. Die Geräteräume in der städtischen Boller Mehrzweckhalle waren an der Kapazitätsgrenze, für die Zirkusutensilien kein Platz, und so kam es immer wieder zu Reibereien mit der Vereinsführung, der Hirschmann selbst als Gerätewart ja auch angehörte.

Auch auf finanziellem Sektor war eine Einigung schwierig, die Fronten verhärteten sich und so sah die Vereinsleitung keine Basis mehr für den Zirkussport als Abteilung im TSV. Die Narrenzunft Altoberndorf bot eine Eingliederung an, denn nur unter einem Dachverband war es versicherungsrechtlich möglich, die Kurse anzubieten. Hier kam das "Aus" nach zwei Jahren mit der Begründung von "Alleingängen" des Zirkusdirektors.

Darauf angesprochen, sagt Hirschmann: "Es muss doch möglich sein, mit den Kindern nach einem erfolgreichen Auftritt ganz spontan ein Eis essen zu gehen." Schließlich bescherten die Auftritte ja auch Gage, welche wieder der Abteilung zufließe. Und wenn ein Leistungsträger von seinem Studienort 150 Kilometer zu einer Aufführung anfahre, weil der Veranstalter auf eine Show mit Einrädern bestehe, dann müsse zumindest ein Kilometergeld gewährleistet sein. Man könne eben nicht nur die tollen Auftritte annehmen und die Begleiterscheinungen ignorieren.

Beide Erfahrungen hätten jedoch gezeigt, dass die Vielschichtigkeit der Zirkuspädagogik, so man sie denn in ihrer Ganzheitlichkeit anbietet, nicht in eine andere Vereinsstruktur hineingepresst werden kann. Den Mut, nach einer Lösung zu suchen, hat Hirschmann nie verloren, zu wertvoll ist ihm dieser Erziehungsansatz.

Nun ist der Weg in die Unabhängigkeit von einem fremden Verein zurückgelegt, denn seit dem 21. Dezember 2018 ist der Zirkus Konfetti im Handelsregister als haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft eingetragen. Mit Hirschmann freut sich das ganze Trainerteam, dem neben Helmut Rößle und Klaus Denkinger-Schirott auch Lehrerin Nadine Neal, Erzieherin Monika Seiffer, Timo und Jan Hirschmann angehören. Sie freuen sich, dass der rechtliche Rahmen nun abgesteckt ist, der ihnen Freiraum lässt für unabhängige Entscheidungen, für die Verwirklichung von Visionen.

Eine Freizeit in schöner Umgebung, mal wieder ein Auftritt im Fernsehen –­ da scheint sich schon Konkretes zu formen. Zu allererst aber kann man nun auf die Auftritts-Anfragen zusagen, was nicht möglich war, solange Unsicherheit über den Fortbestand herrschte. Doch ab dem heutigen Donnerstag heißt es wieder "Manege frei" für den neuen Kurs in der Boller Mehrzweckhalle.

Beim Kinderzirkus Konfetti startet für Kinder ab sieben Jahren am heutigen Donnerstag in der Mehrzweckhalle in Boll, ein neuer Kurs – von 17.15 bis 18.45 Uhr. Anmeldung und Info bei Günther Hirschmann, Telefon 07423/ 45 50, E-Mail: guentherhirschmann@gmx.de