Oberndorf a. N. Manchmal führt eine Pizza zum Täter

Grundsätzlich sei die Aufklärungsrate gar nicht so schlecht, berichtet Schmidt. Denn der Geldfluss sei ja da. Manchmal helfe einfach Geduld. Die Täter sind nicht immer so gewieft, wie es ihre kriminelle Energie vermuten lässt. Zwar sind ihre IP-Adresse meist schwer nachzuverfolgen, da sie oft über ausländische Server laufen. Wenn den Internet-Kriminellen aber der Hunger packt und er eine Pizza bestelle, ist Hubert Schmidt am Zug. Das Essen muss ja irgendwohin geliefert werden. Jetzt hat der Polizist eine reale Postadresse.

Doch es sind nicht nur Betrugsdelikte, die Schmidt beschäftigen. Beleidigungen oder das Verbreiten von kompromittierenden Fotos in sozialen Netzwerken sind ebenfalls ein Straftatbestand, dem er nachgeht. In jüngster Zeit macht eine Erpresser-E-Mail die Runde, in der den Betroffenen mitgeteilt wird, man habe ihren Rechner gehackt und dabei Videos von ihnen gefunden, auf denen sie masturbierten. Die Daten würden nur gelöscht, wenn der Angeschriebene in Form von Bitcoins – einer digitalen Währung – bezahle. Alles erfunden. Und doch fielen immer wieder Menschen darauf herein, betont Schmidt. Deshalb sei es wichtig, so etwas sofort der Polizei zu melden.

"Mit der Leicht- und Gutgläubigkeit der Menschen wird leider immer wieder ein Geschäft gemacht." Man klickt auf einen Link, der einem per E-Mail vermeintlich vom eigenen Internet-Anbieter oder der Hausbank geschickt wurde. Und schon hat man seinen Rechner für Trojaner geöffnet. IT-Spezialisten könnten dann alle möglichen persönlichen Daten samt Passwörtern abgreifen und verkaufen. Eine Portion Misstrauen sei deshalb angebracht. Gesunder Menschenverstand helfe oft.

In seinem Büro kann der Polizeibeamte auf drei verschiedene Netzwerke zugreifen. Dazu gehört auch das besonders geschützte Intranet der Polizei. Schließlich will er sich bei seinen Ermittlungen und Recherchen nicht selbst einen Virus oder Trojaner einfangen.