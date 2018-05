Stuttgart/Oberndorf Mahnwache vor Prozess gegen Heckler & Koch

Stuttgart/Oberndorf - Rund 50 Menschen haben am Dienstag vor dem Landgericht Stuttgart gegen Waffenexporte demonstriert. Anlass ist der Auftakt des Prozesses gegen den Waffenhersteller Heckler & Koch. Die Demonstranten forderten nicht nur, Waffenexporte zu verhindern, sondern, dass hierzulande erst gar keine produziert werden. "Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt", skandierten sie. Der Initiator des Verfahrens, der Rüstungsgegner Jürgen Grässlin, ist überzeugt davon, dass Heckler & Koch illegal Waffen geliefert hat. "Wer da Waffenexporte ermöglicht hat, hat Beihilfe zum Morden in Mexiko geleistet", sagte Grässlin.