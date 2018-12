Oberndorf a. N. Mahnung zur Ruhe und Besonnenheit

1918 war es eine Revolution von unten mit naheliegenden und kurzfristigen Zielen: vor allem zur Beendigung des Krieges und Entmachtung der Verantwortlichen.

"Gab es in Oberndorf eine revolutionäre Situation?" Kussmann-Hochhalter ging bis zum 29. Mai 1914 zurück. Denn dies ist der Todestag des Geheimen Kommerzienrats Paul von Mauser. Die Mauser AG war in keiner Weise auf Kriegsproduktion vorbereitet. Bauarbeiten zur Betriebserweiterung standen im Vordergrund. Auch in der Stadt wurden gewaltige Baumaßnahmen durchgeführt, so der Bau der Volksschule und der evangelischen Stadtkirche.

Ausführlich berichtet das Kriegstagebuch des Stadtarchivars Franz Xaver Singer über die Kriegsjahre. Aus Feldpostbriefen Oberndorfer Soldaten ließ sich die schier unerträgliche Lage an der Front nachfühlen. Auch die Zivilbevölkerung war vor existenzielle Fragen gestellt, denn schon im Winter 1914/15 zeigte sich eine eklatante Lebensmittelknappheit. Ins Gedächtnis eingeprägt hat sich der Steckrüben- oder Kohlrübenwinter 1916/17.

Ein Wesensmerkmal der Novemberrevolution war, so der Referent, dass sie sich auf breiter Basis und nicht nur in großen Zentren mit breitem intellektuellem Hintergrund entwickeln konnte. Am 10. November 1918 wurde ein Soldatenrat in Oberndorf gegründet. Der 11. November war der Tag, an dem in der Stadt die soziale Republik eingeführt wurde. In Oberndorf sammelte sich ein gewaltiger Umzug, und Gotthold Scharr, Vorsitzender des sozialdemokratischen Vereins, Gemeinderat und Gastwirt zum "Hirschen" ermahnte in einer Rede, in der "sozialdemokratischen Republik Ruhe und Besonnenheit zu bewahren". Es wurde kein Postulat nach einer fundamentalen Umgestaltung erhoben. Wie Andreas Kussmann-Hochhalter erklärte, wollte der Oberndorfer Arbeiterrat, mit einem vorübergehenden Mandat ausgestattet, für die Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen.

Der Antrag der Linken Mitte Dezember 1918 beim Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte, das Rätesystem zur Grundlage der ersten Verfassung der deutschen sozialistischen Republik zu machen, wurde von vier Fünfteln der Delegierten abgelehnt. Die Räte verschwanden ziemlich rasch.

Das Verbot der Kriegswaffenproduktion im Friedensvertrag traf Oberndorf zutiefst. Bei den Mauserwerken schrumpfte die Mitarbeiterzahl von 9000 innerhalb weniger Wochen auf die Hälfte. Neue Produktionsfelder mussten gefunden werden: Mit "Mauser Messzeug" entstand ein neues Arbeitsgebiet. Spezialnähmaschinen, Rechen- und Buchungsmaschinen wurden produziert. Als am 16. März 1935 der Versailler Vertrag einseitig gekündigt wurde, feierte man in der Stadt "die zweite Geburtsstunde Oberndorfs".

Nun kam die große Zerrissenheit der politischen Lager zum Tragen: Diejenigen, denen die Revolution nicht weit genug gegangen war, verweigerten sich der Demokratie. Diejenigen, denen die Revolution schon mit Waffenstillstand und Kaisersturz zu weit gegangen war, stellten sich erbittert gegen die Demokratie. Das Dilemma der Weimarer Republik war die Schwäche der Demokraten und eine strukturelle Schwäche der Demokratie. Die alten Eliten waren noch immer übermächtig.

Die entscheidende strukturelle Schwachstelle in der Verfassung von 1919 war die Möglichkeit, dass der Reichspräsident mit Notverordnungen anstatt mit Parlamentsbeschlüssen regieren konnte. Mit dem stockkonservativen Ex-Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der 1925 in dieses Amt gewählt wurde, gab es wieder einen "Kaiser". Die Nationalsozialisten hebelten damit die Demokratie aus, so Andreas Kussmann-Hochhalter.

Zum Schluss dieser historischen Betrachtungen stand die Frage, gibt es Errungenschaften von 1918, die bis 2018 geblieben sind? Ja: die freiheitlichen und sozialen Grundrechte als verbindendes Element allen staatlichen Handelns, das allgemeine, gleiche und freie Wahlrecht für Männer und Frauen, das unbehinderte Versammlungs- und Koalitionsrecht sowie völlige Pressefreiheit und das Stinnes-Legien-Abkommen, in dem die Unternehmer Gewerkschaften als gleichberechtigte Tarifpartner anerkennen, so der Referent.