Oberndorf a. N. Mädchen erreichen Landesfinale

Oberndorf-Aistaig. Am ganz großen Turnsport durften die C-Jugend-Turnerinnen des TSV Aistaig am vergangenen Samstag schnuppern. Dies nicht nur, weil sie durch glänzende Leistungen im Turngau Schwarzwald das Bezirksfinale erreicht hatten, sondern auch, weil dieses in der Halle des KTV Straubenhardt, in der die Turnlegende Fabian Hambüchen acht Jahre lang geturnt hatte, ausgetragen wurde.