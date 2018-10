Oberndorf a. N. Mädchen als "Hure" beschimpft: Geldstrafe

Der Prozess zeigte auf, wer unter fehlgeschlagenen Integrationsbemühungen am meisten zu leiden hat. Es sind die Töchter und Söhne der Gastarbeiterfamilien, die zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, sich aber an die kulturellen Gepflogenheiten der Eltern halten müssen. In diesem Fall war es der heute 19-Jährige Filius des türkischstämmigen Angeklagten mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Sichtlich eingeschüchtert nahm der junge Mann auf dem Zeugenstuhl Platz. Seine Ex-Freundin, so berichtete er, habe ihn am Bahnhof abgepasst, als er dort mit dem Zug ankam. Obwohl er schon vor Wochen mit ihr Schluss gemacht habe, habe sie ihn nicht Ruhe gelassen. Daraufhin habe er seinen Vater, der im Auto auf ihn gewartet habe, um Hilfe gebeten. Es sei zu einer Diskussion gekommen. Seit Vater habe die damals 15-Jährige aber weder beleidigt noch geschlagen. Eine intime Beziehung wollte der Jugendliche zu seiner Freundin nicht gehabt haben. Sie habe lediglich ein paar Mal die Woche beim ihm im Zimmer übernachtet. Seine Eltern hätten dies nicht gutgeheißen und den damals schon Volljährigen mit einem Monat Hausarrest und Handyverbot bestraft. Sie hätten einfach früher als er gesehen, dass seine Freundin lüge und einen schlechten Charakter habe.

"Ich sehe ja, in welch’ schwieriger Lage Sie sich hier befinden – mit dem Vater auf der Anklagebank und der Mutter auf den Zuschauerstühlen. Sie tun mir ja förmlich leid", versuchte Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer dem jungen Mann einen Weg zu weisen. Er bot dem 19-Jährigen mehrmals an, er könne aufgrund des Verwandtschaftsgrads von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, was der junge Mann schließlich offenkundig erleichtert annahm.