Oberndorf a. N. Machtkampf bei Heckler & Koch geht in neue Runde

Der Vertreter Heeschens überstimmte den Finanzinvestor. Jetzt liegen diese Beschlüsse also zunächst auf Eis. Pikant ist zudem, dass Heeschen bereits einen großen Teil seiner Aktien an CDE verpfändet hat (10,7 Mio. Stück), was in der Aktionärsversammlung publik wurde. Dennoch hat sein Vertrauter die Stimmrechte aus diesen Anteilen ausgeübt.