Oberndorf a. N. Lindenstraße 13: Umbau schreitet voran

"Das gibt keinen repräsentativen Sitzungssaal", hatte Architekt Hans-Dieter Glück vom Dornhaner Büro "Glück + Partner" vor einem Jahr im Gemeinderat gesagt. In wirtschaftlich vertretbarem Rahmen, so die Planungsvorgabe, sollen die dringend benötigten Räume für den Jugendtreff und die Stadtjugendpflege geschaffen werden. Das beinhalte beispielsweise nicht die Restaurierung der Holzvertäfelungen. Das fordere das Denkmalamt auch gar nicht ein. Es dürfe allerdings nichts herausgerissen werden. Was vorhanden sei, müsse zumindest im jetzigen Zustand bewahrt und erhalten bleiben. Das gilt auch für den Stuck, der bei früheren Deckenabhängungen bereits in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Gemeinsam mit Verónica Munín-Glück erläuterte er den Stadträten jetzt, was in den vergangenen Monaten passiert ist.

Nachdem die abgehängte Decke abgerissen worden war, mussten zunächst einmal provisorische Stützen aufgestellt werden. Die Trockenbauwände haben die Handwerker bereits eingesetzt. Die Raumaufteilung im Erdgeschoss des ehemaligen Lehrerwohngebäudes ist nun fertig. In den kommenden drei bis vier Wochen werden die Gipser erwartet.

In diesen Tagen werden die Fenster eingebaut. Sie wurden nach Maßgabe des Denkmalsamtes gefertigt und orientieren sich an den noch vorhandenen, alten Fenstern. Auf Anraten der Architekten wurde der Fensterbauer auch gleich mit dem Austausch im ersten und zweiten Oberschoss beauftragt, obwohl dies eigentlich ersten für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen war. Der angebotene Preis liege mit 96 .000 Euro im Rahmen der Kostenschätzung. So komme dann alles aus einer Hand, und die optische Anmutung sei die gleiche. Der TUA stimmte der Vergabe zu.