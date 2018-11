Oberndorf a. N. Lindenhof: Dreifaltigkeitskirche entwickelt sich zur Dauer-Baustelle

Ursprünglich waren für die "Ausbesserungsarbeiten" am Dach 50.000 Euro vorgesehen. Jetzt liegt die Kostenschätzung bei 222.000 Euro, berichten Schwer und Hauser. Dabei liege man jetzt schon rund 30.000 über dem Budget von 343.000 Euro. Zwar gibt es aus dem Ausgleichsstock der Diözese Rottenburg knapp 300.000 Euro Zuschuss, 50.000 muss die Oberndorfer Gemeinde allerdings selbst schultern. Neben dem eigenen Etat ist sie dazu auf Spenden angewiesen. 36.000 Euro waren angepeilt, bisher hat man erst 10.000 Euro zusammen. Die Mehrkosten für das neue Dach sind da noch gar nicht berücksichtigt.

Im Kirchengemeinderat müsse nun beraten werden, wie die zusätzlichen Arbeiten zu finanzieren sind. Es werde wohl auf einen Antrag an die Diözese auf weitere Fördermittel hinauslaufen, so Wolfgang Hauser. Ein Architekt der Diözese sei bereits vor Ort gewesen und habe angesichts des Zustands des Dach "die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen."

Vor dem Frühjahr werde wohl nicht ausgeschrieben. Um das Gotteshaus aber einigermaßen trocken durch den Winter zu bringen, seien kleinere Sofortmaßnahmen nötig.

Die katholische Kirchengemeine ist seit Juni das erste Mal seit Mitte der 1990er-Jahre schuldenfrei, das jüngste Darlehen ist gerade abbezahlt, erklärt Hauser. Ob man angesichts der neuen Situation um eine erneute Kreditaufnahme herumkomme, weiß er noch nicht zu sagen.

Zumal der Umbau des Pfarrhauses St. Michael in der Oberstadt ansteht. Von einem Anbau im Pfarrgarten habe man bereits abgesehen – zu teuer. Das pastorale Team wird also auch künftig nicht in einem Gebäude untergebracht sein. Diakon Thomas Brehm hat vor kurzem sein Büro im Don-Bosco-Haus bezogen. Von Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro geht man dennoch aus.

Das Don-Bosco-Haus selbst steht 2020/21 mit einer Innensanierung an.