Oberndorf a. N. Lidl plant Neubau von Filiale

"Da Aldi schon eine Planung am Start hat, möchte Lidl das Vorhaben natürlich auch recht zeitnah realisieren", meinte Wolfgang Rettinger vom Planungsbüro Mauthe. Der nun vorgelegte Plan sei quasi identisch zu dem aus 2015. Der Lidl werde nicht nur erweitert, sondern neu gebaut.

Ruth Hunds (SPD) wollte wissen, was in der Übergangszeit geschehe. Helmut Teuber von der PMG Projekt-Marketing Gesellschaft für Immobilienentwicklung meinte, es sei auch geplant, den Getränkemarkt Fristo abzureißen und den Bereich Neckarstraße 19 bis 21 neu zu gestalten. Für den Übergang müsse man dann eine Provisoriumslösung erarbeiten. Bis zur Umsetzung des Projektes werde es trotz des beschleunigten Verfahrens noch Jahre dauern, meinte Teuber.

Günther Niethammer (FWV) interessierte, ob mit der größeren Verkaufsfläche auch eine Produkterweiterung in Sachen Non-Food-Artikel einhergehe. Man befinde sich in einer Zeit, in der sich der Handel völlig neu sortiere, gab Teuber zu. Doch der Anteil an Non-Food-Artikeln werde einen Anteil von acht bis zehn Prozent des gesamten Sortiments nicht überschreiten, zumal es viele Textilmärkte im näheren Umfeld gebe.

Alle Ausschussmitglieder gaben ihr Einverständnis zur erforderlichen Bebauungsplanänderung.