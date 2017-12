Oberndorf a. N. Licht hat eine besondere Bedeutung

Oberndorf-Aistaig (kf). Doch zunächst hatte Pfarrer Jeschua Hipp das Wort. Er bat darum, dass man den Advent in Frieden erleben und um die Erlösung bitte. Letzteres sei keine hohle Worthülse. Ihm selber sei nach drei Monaten in einem Schweigekloster das Wort aus Jesaja 60 mit auf den Weg gegeben worden: "Mache dich auf, werde ein Licht, denn dein Licht (Jesus) kommt." Und so erhielt das Licht in diesem Gottesdienst seine besondere Bedeutung.

Beim schlichten Bastelvortrag wollten es die Kinder aber nicht belassen. Aufgerufen wurde der Name des Pfarrers Johann Heinrich Wichern, der selber aus armen Verhältnissen kam und seine Mutter und sechs Geschwister zu versorgen hatte. Den Vortrag übernahm die achtjährige Maja Heinzelmann begleitet von ihrem Vater Michael mit "Beamer-Bildern", die die Kindergottesdienstkinder zuvor zu verschiedenen Themen gemalt hatten.

Dieser Mann also, Pastor Wiechern, nahm sich einer Reihe von bedürftigen Kindern an, und gründete in Hamburg der "Rauhe Haus". Dort nahm er auch Kinder von der Straße auf.