Oberndorf a. N. Leitung jetzt komplett in Frauenhand

Die 46-jährige Edith Bertsche stammt aus Brigachtal und absolvierte die Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) entdeckte sie als Verwaltungsangestellte in einer orthopädischen Klinik in Konstanz ihr Herz für die Pflege, war jedoch zunächst als Angestellte der Gemeindeprüfanstalt in Baden-Württemberg unterwegs.

Das Gesundheitswesen habe sie jedoch nicht mehr losgelassen. In Tengen-Blumenfeld übernahm sie die Verwaltungsleitung und stellvertretende Heimleitung eines Pflegeheims und durchlief in Lörrach eine zweijährige Weiterbildung zur Heimleitung. Zuletzt war sie in Buchen Leiterin eines Pflegeheims mit Tagespflege und ambulantem Dienst.

Aufgrund ihres Lebensmittelpunkts mit Familie und Verein in Trossingen zog es sie nun in die Heimat zurück. Sie sei richtig begeistert von der Lebendigkeit des Hauses, vom Engagement der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen sowie von deren Empathie für die Bewohner und wolle die Impulse des vorhandenen Netzwerks nutzen, um die gute Arbeit weiter zu entwickeln und dabei die Angehörigen nicht zu vergessen.

Yvonne Münch, wohnhaft in Villingen, machte 2010 ihr Examen als Altenpflegerin. Siebeneinhalb Jahre war sie in einer Caritas-Einrichtung beschäftigt, erwarb berufsbegleitend von 2016 bis 2018 den Fachwirt Führung und Organisation an der Albert-Schweitzer-Schule Villingen, wechselte währenddessen an eine geriatrische Klinik in der Doppelstadt und war unter anderem als Praxisvermittlerin tätig. In Oberndorf sei sie mit offenen Armen empfangen worden, fühle sich sehr wohl und sei gut angekommen.