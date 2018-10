Oberndorf a. N. Leidenschaft für die Leichtigkeit des Aquarells

Oberndorf. In der Galerie des Oberndorfer Rathaus ist derzeit die Ausstellung "Alte Heimat, neue Heimat" der Künstlerin Olga Apashchikova zu sehen. Seit 2003 lebt die Russin mit ihrem Mann in Oberndorf. Apashchikova lernte als Spätberufene mit 45 Jahren das Zeichnen bei einem Kunstmaler in der Nähe von Sankt Petersburg. Dies ist bereits ihre vierte Ausstellung im Rathaus. Auf den Aquarellen sind Winterlandschaften zu sehen, die sowohl ihre alte Heimat Russland, als auch den Blick aus ihrem Fenster in Oberndorf – ihrer neuen Heimat –­ zeigen. Karikaturähnlich stellt sie Menschen dar wie zum Beispiel eine schlafende Frau an einer Bushaltestelle oder das Mädchen mit dem Samowar. Sie mag "die Leichtigkeit der Aquarellfarben", sagt die Künstlerin. Auch Erinnerungen aus der Kindheit habe sie gemalt wie zum Beispiel spielende Kinder in einem Garten.