Oberndorf a. N. Lärmschutz der Gesundheit zuliebe

Oberndorf. Gutrun Bentele vom Planungs- und Beratungsbüro Kurz und Fischer aus Winnenden hatte den Lärmaktionsplan bereits im Ausschuss für Technik und Umwelt (TUA) vorgestellt (wir berichteten). Danach wurde er den Ortschafträten unterbreitet. Dort fand er nicht überall Anklang. Beffendorf lehnte ihn beispielsweise geschlossen ab. Im Boller Gremium blieben Fragen offen.

Am Dienstag hielt der Lärmaktionsplan samt Maßnahmenkatalog (Einrichtung von Tempo-30-Zonen in vielen Durchgangsstraßen) nun Einzug in den Gemeinderat – und sorgte erneut für Diskussion. Für den Fraktionssprecher der Freien Wähler, Dieter Rinker, ist Lärm nur ein Teil der Betrachtung im Hinblick auf das Verkehrsnetz. Dabei gehe es rein um Schall- und nicht um Verkehrsmengen, bemängelte er. Aspekte wie Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit der Straßen oder auch andere Emissionen fehlten ganz. In Rottweil sorge Tempo 20 in der Innenstadt zum Beispiel dafür, dass der Verkehr oftmals ganz zum Erliegen komme. Er könne sich nicht vorstellen, dass dies von den Bürgern so gewünscht sei.

Dem hielt Bürgermeister Hermann Acker entgegen, ein Lärmaktionsplan regle eben den Lärm. Und damit trage er zum wichtigen Gesundheitsschutz bei. Das habe nichts mit Verkehrsfluss zu tun. Zu allererst hätten betroffene Anwohner das Recht darauf, vor krankmachendem Krach geschützt zu werden.