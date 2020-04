Oberndorf a. N. L  415 wird wieder für den Verkehr geöffnet

Inzwischen ist alles soweit fertig, die Baufirma montiert die letzten Leitplanken. Die Arbeiten sollen laut Peter Laube vom Straßenbauamt Donaueschingen bis kommenden Donnerstag, 9. April, so weit abgeschlossen sein, dass der Verkehr wieder fließen kann – zumindest halbseitig. Die noch notwendigen Hangsicherungsarbeiten erfolgten mit gesonderter verkehrsrechtlicher Anordnung mit halbseitiger Verkehrsführung durch das Landratsamt – voraussichtlich bis 8. Mai.

Sperrung am Kreisverkehr folgt

Wie Bürgermeister Hermann Acker in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, werde mit Fertigstellung der Bergstrecke die Asphaltierung des neuen Kreisverkehrs am Bochinger Ortseingang in Angriff genommen. Diese Maßnahme konnte nicht zeitgleich mit der Hangsicherung stattfinden, das ansonsten Boll verkehrstechnisch komplett abgeschnitten worden wäre. Es werde also eine weitere Sperrung beim Kreisverkehr geben – jedoch nur für wenige Tage.