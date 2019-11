Oberndorf a. N. L  415 bleibt bis Ende April gesperrt

Nach heutiger Einschätzung der Baufirma Storz – die vom Straßenbauamt geteilt werde – verlängere sich die Bauzeit voraussichtlich bis Ende April 2020.

Die Firma Storz werde ihre Arbeiten bei entsprechendem Wetter in den Monaten Januar bis April so weiterführen, dass der Fertigstellungstermin Ende April eingehalten werde. Bei schlechtem Wetter, sprich Frost, würden die Bauarbeiten unterbrochen. Das Straßenbauamt weist zudem darauf hin, dass vor Mitte April ein Asphalteinbau – mit entsprechender Qualität und damit verbundenen Lebensdauer – üblicherweise kaum möglich sei, so dass auch Unterbrechungen bis dahin am Fertigstellungstermin nichts ändere.

Die jetzige Verkehrsführung mit Umleitung über Altoberndorf werde bis zur Fertigstellung beibehalten. "Wir hoffen auf Verständnis der durch die Umleitung betroffenen Verkehrsteilnehmer", schreibt Laube weiter.

Ob dieses Verständnis aufgebracht wird, sei einmal dahin gestellt. Auch die Narrenzunft Boll ist von der Verzögerung direkt betroffen. Denn sie ist vom 31. Januar bis 2. Februar Ausrichter des Ringtreffens des Narrenrings Oberer Neckar.

Und der ÖPNV leidet ebenfalls unter der andauerenden Umleitung. Wie Bürgermeister Hermann Acker auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, stimme sich das städtische Ordnungsamt weiter mit den Busunternehmen ab. Man könne als Stadtverwaltung "an der Situation leider nichts ändern". Die Hangsicherung ist eine Baumaßnahme des Landes Baden-Württemberg.

Im Herbst 2018 hatten wir mit besorgten Anwohnern gesprochen: