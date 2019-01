Oberndorf a. N. Kurve wird mit ins Visier genommen

Diese Angaben sind wichtig für die Sanierungsmaßnahme. Das Straßenbauamt Donaueschingen – Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg – sieht eine Pfahlgründung mit Kopfbalken vor. Die Wand muss rückverankert werden. Die Messergebnisse geben Aufschluss darüber, wie tief die Pfähle schließlich gründen müssen, damit sie nicht im abrutschenden Material liegen.

Rund 1,5 Millionen Euro soll die Maßnahme, in Zuge derer die Fahrbahn von 6,10 auf 6,50 Meter verbreitert wird, insgesamt kosten.

Sorge bereitete den Unterliegern in der König-Wilhelm-Straße und in der Brühlstraße bei einer Informationsveranstaltung des Straßenbauamtes im November in Oberndorf die Lärmbelästigung.

Der Versuch, den Schwerlastverkehr durch beschränkende Beschilderung teilweise von der Straße auszuschließen, sei wenig erfolgversprechend, meinte der beim Straßenbauamt für das Projekt zuständige Peter Laube seinerzeit. Denn daran halte sich niemand.

Ob man, statt nur "Stückwerk" zu machen, nicht gleich die gesamte Straße sanieren wolle, hatte innerhalb der Infoveranstaltung ein Zuhörer angeregt. "Es gibt viele Strecken, an denen etwas gemacht werden müsste, aber vorbeugend zu sanieren, würde Hunderte von Millionen kosten", so Laube. Deshalb werde nur die Schadensstelle repariert. Der Hang werde auch weiter eine gewisse Instabilität haben. Es könne immer einmal etwas nachrutschen. Das sei aber überall so.

Zumindest wird nun noch die Eichendorffkurve mit in die Ausschreibung aufgenommen, die das Straßenbauamt im März verlassen soll. Im November war die Rede davon, dass die Maßnahme im April beginnen soll.

Die Instandsetzung werde wohl bis November diesen Jahres dauern und erfordere ein Vollsperrung.