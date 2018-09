Oberndorf a. N. Kunst im Mittelpunkt

Wenn man in der Johanniterkirche steht und den in der Zeit 1400/1401 entstandenen offenen Dachstuhl betrachtet, so steht man vor dem ersten Kunstwerk. Reinhold Würth, der, wie er selbst in einem Film zugibt, erst durch seine Frau zur mittelalterlichen Kunst "bekehrt" worden ist, hat hier etwas Einzigartiges geschaffen. Der Kernbestand der Schwäbisch Haller Ausstellung ist der von diesem Mäzen erworbene ehemals Fürstlich Fürstenbergische Bilderschatz aus Donaueschingen. So sind der "Meister von Messkirch", Lucas Cranach, der "Meister mit der Nelke" oder der Züricher "Veilchenmeister" als Maler zu sehen.