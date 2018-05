Oberndorf a. N. Kunigunde bittet zum Hüttenzauber

Bobby-Car-Challenge

Am Samstag drauf verwandelt sich das Festgelände für die Bobby-Car-Challenge in eine Rennstrecke. Doch Obacht – die Hüttenzauber-Organisatoren denken natürlich an alle Fußballfans. Je nachdem wie sich die deutsche Nationalmannschaft sich in den Gruppenspielen der WM schlägt, wird das Programm angepasst – es kann also zu Terminverschiebungen kommen.

Sicher ist: Wenn die deutschen Kicker in Russland auf dem Rasen stehen, können die Hüttenzauber-Besucher das auf Großbildleinwand beim Publik Viewing verfolgen und mitfiebern. Am Samstagabend spielen dann die Lokalmatadoren "Jack & Friends" – nicht auf dem Rasen, sondern auf ihren Instrumenten.

Der Sonntag, 8. Juli, beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 10.30 Uhr gibt’s Frühschoppen mit Weißwurst und musikalischer Unterhaltung und ab 12 Uhr wird Mittagstisch angeboten.

Um 14.30 Uhr startet das Bobby-Car-Rennen für Kinder und Jugendliche – je nach WM-Spielplan.

Um dem Fußball, der für die Planung des Hüttenzaubers doch so manche Unsicherheit mit sich bringt, künftig zu entgehen, möchte der Hüttenzauber aus seinem bisherigen zweijährigen Turnus ausbrechen, verrät Marco Pfisterer.

Großes Freiluftkonzert

Kommendes Jahr feiern die Oberndorfer Meisterkonzerte ihren 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass plant die Stadtverwaltung etwas Besonderes – ein großes Freiluftkonzert auf dem Schuhmarktplatz, der durch Fackeln illuminiert werden könnte (wir berichteten). Die Organisatoren des Hüttenzaubers sorgen dafür, dass an diesem Abend niemand Durst und Hunger leiden muss. Zudem haben sie auch für die beiden folgenden Abende ein attraktives Rahmenprogramm in petto. Somit gäbe es 2019 einen "Hüttenzauber light", und das nächste Bürgerfest würde dann 2021 gefeiert – ein Jahr, in dem keine EM und keine WM stattfindet.

Weitere Informationen: Noch mehr Informationen und die Anmeldeformulare für das Bobby-Car-Rennen finden sich auf www.Meine-Kuni.de