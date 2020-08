Oberndorf a. N. Kultursommer startet trotz Corona

Schumacher hat alle Vereine angeschrieben und ihnen die Bewirtung der Veranstaltungen angeboten. Die Resonanz sei sehr gut gewesen, berichtet er. So können die ebenfalls coronagebeutelten Vereinskassen ein wenig aufgebessert werden. Einzig beim Beschaffen der Liegestühle habe er sich schwer getan. 160 Stück braucht er für die ersten Reihen. Zwar stehen pro Veranstaltung nur 80 dieser Sitzgelegenheiten bereit. Sie werden aber im Anschluss an jede Veranstaltung desinfiziert und in die firmeneigene Halle gebracht. Die zweite Hälfte wird dann schon wieder aufgestellt. Doch nun ist alles beschafft und geregelt. Es kann also losgehen.

Laufwege als Einbahn-System

Der mittleren Teil des Platzes ist den Bierbankgarnituren vorbehalten - sie sind mit Absperrgittern voneinander getrennt, so dass die gebotenen Abstände eingehalten werden können. Die Laufwege funktionieren - coronakonform - im Einbahn-System. Ganz hinten ist dann noch Platz für Autos. Dort können jene Gäste, die ganz auf Nummer sicher gehen möchten, in ihren Vehikeln sitzen. Damit ist auch die kulturelle Teilhabe für Risikogruppen gesichert, betont Schumacher.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es im Internet. Ganz wichtig aber: Es gibt auch jeweils eine Abendkasse für die Kurzentschlossenen. Alle Programmpunkte finden übrigens bei jedem Wetter statt.

Programm

Am Freitag geht es mit "Geri - der Klostertaler" los. Einlass ist ab 18 Uhr, um 19 Uhr beginnt das Konzert. Den morgigen Samstag hat sich Schumacher freigehalten, falls es noch etwas nachzujustieren gebe. Am Sonntag, 9. August, gibt dann die Bauernkapelle Trichtingen ab 10 Uhr ein Platzkonzert.

Das weitere, bisher feststehende Programm: Samstag, 15. August, 19 Uhr, "Drivacy Vol.4" mit den Djs Vinek, Magnvm, Zenemy und Vol2Cat; Sonntag, 16. August, 19 Uhr, "Lobo Guerreo Flamenco mit Tanzshow"; Freitag, 21. August, 20 Uhr, Andrew James - "Ski King Live"; Samstag, 22. August, 20.30 Uhr, "Rage – The New Era" Powermetal aus Herne; Sonntag, 23. August, 18 Uhr, "Heiner Costabel trifft auf die Teufelsgeigerin Zorana"; Freitag, 28. August, 20 Uhr, "AXXIS"; Samstag, 29. August, 20 Uhr, Heinrich del Core – Best Off Programm; Samstag 5. September, 20 Uhr, "Die Troglauer – Heavy VolXmusik – Unplugged und hautnah"; Sonntag, 6. September, 15 Uhr, "Rumpelstilzchen" für Kinder ab vier Jahren und Familien; Freitag, 11 September, 19 Uhr, "JBO Live on Stage"; Samstag, 12. September, 19 Uhr, "Mystic Prophecy + Support: Sirius Curse".

Tickets gibt es bei online bei Eventim, vor Ort bei DTS in der Neckarstraße 47/1 oder übers Telefon unter 07423/8 22 98.

"Lärm-Hotline"

Der Gemeinderat hatte an seine Zustimmung zum Kultursommer die Bedingung geknüpft, dass die Lärmbelästigung für die Anwohner des Webertals im zumutbaren Rahmen bleibt. Sollte es dennoch Grund zu Klage geben, hat Jonathan Schumacher eigens eine Lärm-Hotline" eingerichtet. Sie ist an den Veranstaltungsabenden unter 0151/74 55 17 69 zu erreichen.

Weitere Informationen: 2020.kultursommer-oberndorf.de