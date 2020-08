Oberndorf a. N. Kultursommer: Nur 25 Fans sind gekommen

Am anderen Ende des "Elefantenparkplatzes" stehen einige Mitglieder der Aistaiger Narrenzunft derweil arbeitslos herum. Der Verein hat für den Veranstalter des Kultursommers - die Firma DTS - Schank und Küche eingerichtet. Jonathan Schumacher, Chef der Veranstaltungstechnik-Firma aus Oberndorf, hat den Verein in sein Konzept mit eingebunden. Auch die Boller Narrenzunft stellt Manpower zu Verfügung. Die Vereine wollen so ihre coronagebeutelten Vereinskassen etwas aufbessern. Doch ohne Publikum kein Umsatz. Die Aistaiger-Zunftmitglieder sind gefrustet. "Sie können ruhig schreiben, dass sich auch mal einer von den ›Oberen‹ aus dem Rathaus oder ein Gemeinderat hier sehen lassen könnte", sagt einer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Am Sonntagmorgen dann gibt die Trichtinger Bauernkapelle ein Platzkonzert - ihr erster Auftritt in diesem Pandemie-Jahr, in dem die Kapelle ihren 60. Geburtstag feiert.

Kommendes Wochenende gehts weiter

Zwar zählt sie mehr Besucher als Geri am Freitag zuvor. Wirklich gut besucht ist aber auch diese Veranstaltung nicht. An Engagement stehen die Trichtinger Musiker dem Ex-Klostertaler freilich in nichts nach. Wer gekommen ist, dem gefällt’s. Auch jenen, die als "Schwarzhörer" vor dem Eingang lauschen.

Kommendes Wochenende geht der Kultursommer weiter. Am Samstag, 15. August, legen ab 19 Uhr die DJs Vinek, Magnvm, Zenemy und Vol2Cat bei "Drivacy Vol.4". auf. Tags drauf, am Sonntag 16. August, gibt es ebenfalls ab 19 Uhr Lobo Guerreo mit einer Flamenco-Tanzshow zu hören und zu sehen.

Tickets gibt es bei online bei Eventim, vor Ort bei DTS in der Neckarstraße 47/1 oder übers Telefon unter 07423/8 22 98.

Weitere Informationen: 2020.kultursommer-oberndorf.de