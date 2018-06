Das Kulturforum (Kufo) veranstaltet am Samstag, 9. Juni, "Grillen und Chillen". Ab 16 Uhr kann man in der Teichlandschaft grillen und gemütlich beisammensitzen. Wer spontan vorbeikommt, kann bereits gegrillte Steaks und Würste kaufen. Außerdem gibt es Stockbrot, für Getränke ist ebenfalls gesorgt. "Six Strings After" sorgen mit Live-Musik für die richtige Atmosphäre bei diesem Grillevent. Der Eintritt ist frei, und das Kufo freut sich schon auf viele Besucher. Übrigen steht das Filmprogramm für das Sommernachtskino im Klosterhof nun fest und ist im Internet unterkulturforum-oberndorf.de/veranstaltungen/sommernachtskino-2018 zu finden. Ab Mitte Juni werden dann auch die Flyer verteilt. Foto: Kulturforum