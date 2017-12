Oberndorf a. N. Kultur genießen und Gutes tun

Soroptimist International ist die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Die Mitglieder setzten sich – auf der Basis von internationaler Verständigung und Freundschaft – ein für die Verbesserung der Stellung der Frau in der Gesellschaft, für hohe ethische Werte im Berufs- und Geschäftsleben, als auch in anderen Lebensbereichen, für die Menschenrechte, für Gleichheit, Entwicklung und Frieden. SI hat als Nichtregierungsorganisation (NGO) Repräsentantinnen bei UN-Vertretungen in New York, Genf, Wien und Paris. Rund 1,5 Millionen Euro fließen jährlich dank des ehrenamtlichen Engagements von Soroptimistinnen in Deutschland in soziale Projekte im In- und Ausland.

Auch der Club Villingen-Schwenningen, gegründet 1997, unterstützt zahlreiche Hilfsprojekte auf nationaler und internationaler Ebene, unter anderem: Operationen und den Aufbau einer medizinischen Nachsorge im Bereich Kieferchirurgie in Kamerun, genannt "HAMAMI", "Frauen helfen Frauen", die Zeitungspatenschaft mit der Musikschule Oberndorf sowie den Handwerkerinnen-Förderpreis in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Konstanz. Karten für das Benefizkonzert gibt es im Vorverkauf bei folgenden Stellen: "DER Schwarzwald Reisebüro", Oberndorf; "Schreibwaren Rinker, Oberndorf; "Helgas’s Blumenlädle" Oberndorf, "Naturkost Bronner" Oberndorf-Lindenhof; Anwaltskanzlei "Schreiber & Noeske; Villingen sowie per E-Mail unter Sorores-VS@web.de