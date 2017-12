Oberndorf a. N. Kreditaufnahme kann niedriger ausfallen

Auf der Habenseite kann die Neckarstadt bei den Zuweisungen der Einkommens- und der Umsatzsteuer, für Kindergärten sowie bei den Schlüsselzuweisungen ein Plus von fast 800 000 Euro verbuchen. Bei der Kreisumlage hatte man mit einem Prozent gerechnet, muss aber zwei berappen, sodass das Ergebnis etwas geschmälert wird. Dennoch ergibt sich unterm Strich ein Plus in Höhe von rund 690 000 Euro. Im Gesamtergebnis stehen nun gute 1,1 Millionen Euro. Bisher hatte man 418 000 Euro veranschlagt. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss – also eine Zuführungsrate – in Höhe von knapp 700 000 Euro. Die geplante Kreditaufnahme kann deshalb von 6,582 auf etwa sechs Millionen Euro gesenkt werden.

2017 war ein sehr gutes Jahr, so Kopf. Es wird mit Gewerbesteuer-Einnahmen in der Größenordnung von 12,5 bis 13 Millionen Euro gerechnet. Das wirkt sich allerdings auf den städtischen Haushalt von 2019 aus, gab er zu bedenken. Denn zum einen gibt es aufgrund des zu erwartenden guten Ergebnisses weniger Schlüsselzuweisungen für die Stadt, zum anderen erhöht sich natürlich auch die Kreisumlage entsprechend.

Bürgermeister Hermann Acker bat deshalb bei den Haushaltsvorberatungen im Verwaltungsausschuss am Dienstag und im Ausschuss für Technik und Umwelt gestern Abend die Stadträte darum, auf das geschnürte Paket des Hoch- und Tiefbauprogramms nichts mehr drauf zu satteln. Von CDU-Stadtrat Peter Gaberele gab es den Einwand, dass der Kreistag angesichts sprudelnder Steuereinnahmen allenthalben die Kreisumlage ja auch senken könne. Dies, so Acker, sei eine politische Entscheidung, um die im Gremium jedes Jahr aufs Neue gerungen werde. Angesichts des geplanten Landratsamtsneubaus und weiterer Kreisaufgaben sei aber mit einer Senkung wohl eher nicht zu rechnen.