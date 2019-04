Oberndorf a. N. Krankenhaus: Verdi ruft zu Streik auf

Oberndorf - In der Tarifauseinandersetzung zum Neuabschluss des von Verdi zum 31. Dezember 2018 gekündigten Tarifvertrages mit der SRH Kliniken GmbH (Stiftung Reha Heidelberg) hat die Gewerkschaft die Beschäftigten in insgesamt zehn der 13 SRH-Kliniken in Baden-Württemberg und Thüringen in den kommenden Tagen zu Warnstreiks aufgerufen.